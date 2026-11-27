El internacional Jamal Musiala, que había tenido algunos minutos en el empate del Bayern Múnich ante el Colonia en la Bundesliga y en la derrota ante el Lille en la Liga de Campeones tras regresar de una lesión muscular, recayó del desgarro sufrido en el muslo derecho y será baja por tiempo indefinido, informó el club alemán.

Según el la entidad bávara se trata de una recaída de una vieja dolencia en el muslo derecho que sufrió el 24 de septiembre cuando hacia ejercicios de calentamiento para el partido de la selección alemana contra Países Bajos en Amsterdam.

Al margen de la lesión concreta, Musiala ha estado en las últimas semanas en el centro de una serie de discusiones debido a sus problemas neurológico que propició que alguno de los pesos pesados del club, Karlheinz Rummenigge y Uli Hoeness, expresaran sus dudas de que el jugador pudiera volver a su antiguo nivel.

Rummenigge sugirió que la alta remuneración de Musiala ya no se corresponde con el rendimiento que se puede esperar de él lo que generó un debate.

De otro lado, la baja de Musiala llega en momentos en que el Bayern tiene a la mayoría de sus jugadores en la parte ofensiva de baja. Sólo están a disposición Lennart Karl y Luis Díaz que acaba de regresar de una lesión muscular mientras que Serge Gnabry, Michael Olise y Harry kane están lesionados.

FUENTE: EFE