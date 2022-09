Wanda Nara confirma fin de su relación con Mauro Icardi

Wanda Nara oficializó su separación de Mauro Icardi pocas semanas después del fichaje del delantero argentino por el Galatasaray . Wanda desmintió el "no estamos separados" de Icardi.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", publicó Wanda Nara en su "stories" de Instagram confirmando su separación del exfubolista del PSG.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", pidió la representante de Icardi.

Poco antes de ese mensaje Icardi insistía en que "no estamos separados: "Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en la Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho".

Una historia...

El matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtió en un escándalo hace unos años tras la supuesta infidelidad de Mauro con la China Suárez.

"Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", llegó a decir Wanda Nara en un audio de voz.

Anteriormente Wanda Nara estuvo casada con el también futbolista Maxi López, ex del Barcelona. López acusó a Wanda de haberle sido infiel con Mauro Icardi.