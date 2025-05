Xabi Alonso dejará el Bayer Leverkusen y su futuro estaría en el Real Madrid

"En los últimos tiempos hemos hablado a menudo del momento correcto para hacer este anuncio, ahora es el momento correcto", añadió el técnico tolosarra, formado en la Real Sociedad y que jugó en gigantes europeos como Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014) y Bayern Múnich (2014-2017).

Xabi Alonso firmaría con el Real Madrid

Según medios españoles y alemanes, el vasco de 43 años firmará tres años por el Real Madrid a partir del próximo verano boreal.

"Es un momento con muchas emociones. No voy a hablar del futuro. Tendremos nuestro propio momento para despedirnos del público. Debemos apreciar este momento. Hay emoción, he hablado con los jugadores y el 'staff', hay tantas personas que me han ayudado a lo largo de estos tres años increíbles", añadió.

Luego de colgar sus botas, Alonso debutó su carrera como entrenador en las categorías juveniles del Real Madrid, antes de asumir el banquillo del equipo reserva de la Real Sociedad (2019-2022).

A finales de septiembre de 2022, llegó al Bayer Leverkusen en la que es su primera experiencia como entrenador de uno de los cinco grandes campeonatos de Europa. Logró reconducir el rumbo del 'Werkself' durante su primera temporada, llevándolo de los puestos de descenso a una clasificación a Europa League.

Xabi Alonso hizo historia con el Leverkusen

En su primera temporada completa, la 2023-2024, logró el primer campeonato del Leverkusen en 120 años de historia, sin conceder ni una sola derrota en los 34 partidos de Bundesliga (28 victorias y 6 empates). También ganó la Copa de Alemania, y su única derrota en toda la temporada llegó en la final de la Europa League (3-0 contra Atalanta).

Esta temporada ha mantenido el pulso al Bayern Múnich en la lucha por la Bundesliga, aunque un empate contra el gigante bávaro a mediados de febrero (0-0) impidió al 'Werkself' pelear el título en la recta final.

El Bayern fue también su verdugo en octavos de final de Liga de Campeones (5-0 en el total ida/vuelta), mientras que en Copa de Alemania cayó eliminado por el modesto Arminia Bielefeld, de 3ª división.

