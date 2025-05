Xabi Alonso fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid

“Estamos orgullosos de contar contigo para seguir construyendo la gran historia de nuestro club. Estoy seguro de que hoy estarás viviendo un momento muy emocionante porque los que te conocemos sabemos lo que representa el Real Madrid para ti. Ahora, vuelves a esta casa donde diste tus primeros pasos como entrenador. Todos sabíamos muy bien cuál iba a ser tu destino desde que te sentaste por primera vez en un banquillo, en el 2018, para dirigir al Infantil A. Aquel equipo se proclamó campeón de Liga y del Torneo de Campeones. Pero lo más importante es que era el inicio de un camino que ibas a realizar con tu estilo y tu filosofía del trabajo”.

Brillante trayectoria de Xabi Alonso como entrenador

“Continuaste en tu querida Real Sociedad dirigiendo al primer filial, con el que conseguiste el ascenso a la Segunda División. Y has logrado algo que ya es historia en el fútbol alemán. Tres temporadas en el Bayer Leverkusen para alcanzar lo que este equipo, también admirado por todos, no había conseguido nunca: ganar la Bundesliga alemana. Y además de esa gesta, también has logrado que el Bayer Leverkusen ganara su primera Supercopa de Alemania y su segunda Copa de Alemania”, agregó.

“Este camino, junto a tu brillante trayectoria profesional, te convierte ya en una de las grandes figuras del fútbol y en uno de los mejores entrenadores del mundo. Y hoy regresas al Real Madrid como entrenador del primer equipo para afrontar uno de los grandes desafíos de tu vida. Contarás con una afición que te quiere y te admira. Sabes muy bien la exigencia de este club que siempre tiene hambre de títulos y que no se rinde nunca. Estamos convencidos de que juntos volveremos a compartir muchas alegrías”.

Xabi Alonso: “Estoy feliz de estar en mi casa”

El entrenador del Real Madrid, que queda vinculado al club para las próximas tres temporadas, intervino tras el presidente y afirmó: “Es un día muy especial que voy a tener marcado en mi calendario de por vida. Estoy muy feliz de estar aquí, en mi casa. Estuve unos años fuera, pero el vínculo con el madridismo siempre ha estado ahí. Desde que entré en Valdebebas renació y se encendió ese sentimiento. Es el inicio de una etapa y quiero dar las gracias al presidente por la confianza y por pensar que soy la persona adecuada para liderar esta nueva etapa, que afronto con energía e ilusión. Siento que el madridismo tiene esa ilusión por una nueva etapa y por hacer más grande la historia de este club”.

“Se ha cerrado una etapa con Ancelotti, que fue mi entrenador, me marcó y fue una gran influencia. Sin el aprendizaje que tuve de él no estaría aquí. Recojo su legado con honor y orgullo de estar en el lugar donde él lo hizo tan bien. Espero poder cumplir con las expectativas. Empezamos una nueva etapa y siento que tenemos un gran equipo. Eso me da razones para venir aquí con energía y las ganas de sacar lo mejor de cada uno de ellos y construir un buen equipo. Podemos conseguir cosas importantes, dignas del Real Madrid y de los títulos que ha conseguido. Queremos transmitir emociones a la afición y que disfrute y esté orgullosa de su equipo. ¡Hala Madrid!”, finalizó.

