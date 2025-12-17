Xabi Alonso: "Han sido estas cosas que pasan en la Copa, nosotros y otros equipos"

Xabi Alonso , entrenador del Real Madrid, analizó la victoria en dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Talavera (2-3), en un partido en el que su equipo sufrió hasta el final y aseguró que estas dudas hasta los últimos instantes son “cosas que pasan en la Copa”.

“Han sido estas cosas que pasan en la Copa. A nosotros y otros equipos. Con el 1-3, que ha sido importante, hemos concedido un gol y han apretado. El Talavera se ha venido arriba. La primera parte controlamos bien y no marcar ese 0-3 deja el partido abierto”, dijo en rueda de prensa.

“Ha sido una eliminatoria competida. Una eliminatoria de Copa, emocionante. Una competición especial. Objetivo cumplido y a ver el siguiente”, añadió.

“El objetivo es pasar. Eso lo hemos hecho y por eso me voy satisfecho y contento. Nos ha faltado, algo que hemos venido hablando, continuidad y ser más constantes en el rendimiento durante los partidos. Cerrar los partidos porque pueden pasar cosas; ser más maduros”, completó.

Un partido en el que Kylian Mbappé disputó todos los minutos y fue clave, con un doblete, para sumar 33 de los 50 tantos que suma el Real Madrid esta temporada.

“Ha sido decisivo con los dos goles. Kylian siempre tiene facilidad para marcar goles. El tercer gol ha sido clave y por eso le hemos mantenido en el campo”, dijo.

“Los números son los números. Rodrygo ha tenido una participación importante. Necesitamos que otra gente tenga esa eficacia. Hemos tenido ocasiones durante todo el año y podríamos haber marcado más goles, sin duda”, comentó sobre el alto porcentaje de goles del equipo que llevan la firma de Mbappé.

Xabi Alonso ponderó el rendimiento de dos canteranos que debutaron con el Real Madrid este miércoles: David Jiménez y Jorge Cestero.

“Les conozco bien de la temporada que están haciendo en el Castilla. Están jugando a buen nivel. David ha completado 90 minutos muy estable; no le quema el balón, ha centrado bien... Y Jorge Cestero es un proyecto de jaguar muy bonito que tenemos en el Castilla”, señaló.

