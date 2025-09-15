Xabi Alonso sobre informe arbitral: "Poder defender nuestros intereses es legítimo"

El técnico del Real Madrid Xabi Alonso justificó este lunes el informe en el que el club detalla los, en su opinión, errores de los árbitros en la actual y la pasada temporada, según el canal oficial del club blanco, se elevará a la FIFA .

"Poder defender nuestros intereses es legítimo. Siempre que el club lo haga, está bien", afirmó Alonso en rueda de prensa previa al debut del equipo madridista en Champions ante el Marsella el martes en el Bernabéu.

La expulsión que molestó al Real Madrid

La expulsión de Dean Huijsen en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad (2-1) el sábado en Anoeta levantó ampollas en el seno del equipo.

Aunque el Real Madrid no ha hecho ningún comunicado oficial, la cadena de televisión de la entidad merengue anunció la elaboración de un dosier en el que detalla decisiones que el club considera equivocadas de los colegiados y que se presentará ante la FIFA.

El técnico vasco, no obstante, no quiso que esta cuestión eclipse el inicio de la competición continental: "No quiero que sea un monotema lo del tema arbitral".

FUENTE: AFP