Xabi Alonso mantiene la incertidumbre sobre el futuro de Enzo Fernández

El español Xabi Alonso , técnico del Chelsea , rehusó confirmar que el argentino Enzo Fernández se quedará esta temporada en el equipo y se escudó en que de momento es jugador del Chelsea.

El tolosarra fue preguntado y repreguntado por la situación de Enzo, que expresó antes de verano su intención de dejar el Chelsea y fue abucheado el pasado fin de semana en su vuelta a Stamford Bridge por su actitud en el Mundial contra Inglaterra.

"Enzo es jugador del Chelsea. Es un gran jugador. Está entrenando muy bien desde que volvió hace diez días con el equipo. Está muy integrado y estamos muy contentos con él. Está preparándose para el lunes", dijo Alonso este jueves en rueda de prensa sobre si el argentino seguirá siendo jugador del Chelsea cuando acabe el mercado.

Después de esta pregunta, Alonso fue cuestionado sobre si Enzo le ha expresado su intención de irse.

"Está entrenando muy bien y lo que veo en él es una gran actitud y eso es lo que queremos. Todos están preparándose lo mejor posible para el comienzo de la Premier".

Enzo Fernández podría llegar al Manchester City

El Chelsea es consciente de que una salida de Enzo, dada las circunstancias de los últimos meses, no es un escenario imposible. Por eso puso una fecha límite al Manchester City para escuchar ofertas. El pasado viernes a las 17:00 hora de Inglaterra. Incluso les dio un precio para empezar a hablar. 120 millones de libras (140 millones de euros). Sin embargo, los 'Sky Blues', que también trabajan en el fichaje de Ayyoub Bouaddi, no cumplieron con la cita y el Chelsea dio por hecho que Enzo se queda. Por ahora.

Porque el City no descarta subir la oferta y tratar de convencer al Chelsea, que teme que la operación se dilate, se decida en los últimos días de mercado y se queden sin margen de maniobra.

Xabi Alonso confía en quedarse con el argentino y le considera uno de los imprescindibles de su proyecto, pero si tuviera que irse necesitaría un reemplazo en esa posición.

FUENTE: EFE