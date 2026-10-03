Leonardo Bernal, único panameño en el Top 100 de prospectos de MLB Pipeline

El prospecto panameño Leonardo Bernal dio un importante salto en la última actualización del Top 100 Prospects de MLB Pipeline , pasando del puesto 99 al 80 , un ascenso de 19 posiciones .

Bernal cerró la temporada 2026 dejando una gran impresión en su primera experiencia en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis . El receptor panameño debutó el 1 de septiembre ante los Dodgers de Los Ángeles , partido en el que conectó su primer imparable y remolcó dos carreras.

Números importantes de Leonardo Bernal en la temporada 2026 de la MLB

En su paso por las Mayores, Bernal bateó .284, con 5 jonrones y 21 carreras impulsadas en 24 partidos, números que MLB Pipeline destaca como parte de su ascenso dentro de la organización de los Cardenales.

El movimiento representa uno de los mayores ascensos de la nueva actualización: +19 posiciones, del 99 al 80. Además, Bernal aparece como el único pelotero panameño dentro del Top 100 publicado por MLB Pipeline.