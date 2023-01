Xavi Hernández: "Estamos abiertos a una incorporación"

Según la prensa española, el lateral, que apenas ha contado para Xavi, estaría a punto de fichar por el Sporting de Lisboa.

"Ahora con la retirada de Gerard (Piqué), la salida de Memphis y la posible salida de Héctor Bellerín, pues creo que un refuerzo nos iría muy bien", afirmó Xavi en el último día de mercado, que finaliza a medianoche (hora española).

"Veremos lo que se puede hacer, pero estamos abiertos a una incorporación", añadió el técnico azulgrana en la rueda previa al partido de Liga contra el Betis del miércoles.

Xavi no quiso, no obstante, hablar de nombres y al ser preguntado por la eventual llegada del marroquí Sofyan Amrabat, evitó responder.

"De nombres que no son del equipo, no te puedo hablar, pero me parece un buen futbolista", dijo Xavi.

El técnico azulgrana insistió en que ve "bien a la plantilla incluso con estas tres bajas".

"Lo lógico era que no necesitáramos a nadie, pero ahora con la marcha de Héctor, quizá sí, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos, la veo muy compensada", añadió Xavi Hernández.

El técnico azulgrana sólo pidió que "lo que venga, que refuerce de verdad, que no fichemos por fichar deprisa y corriendo. Si hay una buena alternativa pues perfecto, pero si no estamos bien".

"Como no necesitamos nada, si hay alguna oportunidad, para adelante, pero si no, estamos bien", añadió Xavi.

