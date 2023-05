"Yo me quedo, esos son rumores", Fidel Escobar sobre una salida del Saprissa

"Yo me quedo, esos son rumores que están saliendo, pueden existir muchas ofertas, pero yo quiero quedarme en la institución", comentó.

Desde Colombia afirmaban que Hernán Darío Gómez, técnico del Junior y ex DT de la Selección de Panamá, quería al canalero para reforzar la zona defensiva.

https://twitter.com/PlanetaJunior/status/1660657092984819715 Fidel Escobar(28) Defensa Central Panameño, tiene un acuerdo verbal con #Junior, el jugador es pedido del Dt. pic.twitter.com/QL2kUzGoKq — PlanetaJunior (@PlanetaJunior) May 22, 2023

"Tengo contrato hasta 2025, muchas personas me han escrito que si me voy, pero yo me quedo aquí luchando con el equipo".

"Estamos tranquilos porque sabíamos que con nuestra afición podíamos darle la vuelta al marcador, si caía un gol, venían más y gracias a Dios somos bicampeones", finalizó Escobar después de ganar el bicampeonato con el Saprissa.