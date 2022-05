Armando Cooper continúa en la recuperación de su lesión

Armando Cooper pasó una de las partes más complicadas de su lesión que fue la operación y en estos momentos se mantiene en su recuperación para volver a las canchas ya sea en LPF, o dónde pueda.

"El porcentaje no lo tengo yo, lo tiene el médico que está evaluándome, siento que todavía me falta mucho, quiero hacer cosas que creo que pueden ayudarme a mejorar".

Para el colonense en el tema psicológico no le ha afectado de gran forma por lo frustrante que podría llegar a ser durante muchos años.

"Me mantengo trabajando y muy poco me ha afectado en los psicológico, he tomado esto con buen humor. Siempre que hago mis ejercicios pues los hago con alguna broma para que no sea frustrante. El tiempo de lesión es no menos de 6 meses y no más de 9, pero tiene que ver en como uno trabaja y como se va desarrollando. Los momentos más difíciles fueron en la operación cuando uno trata de mover la pierna como quiere y no se puede".

Armando Cooper se lesionó en el Armando Dely Valdés en el duelo de la LPF, sin embargo el piensa que la cancha no tuvo que ver con el motivo de su lesión.

"Para todo jugador es mejor una cancha natural, pero si volvería a jugar en una cancha sintética, no creo que haya sido la culpable de mi lesión, si no que fue un mal posicionamiento del cuerpo".

El también jugador de la selección de Panamá comentó que el mantiene su contrato con el Árabe Unido en LPF, y que hasta el momento no ha tenido quejas con la directiva que ha estado pendiente de su rendimiento, una vez finalizada la lesión entonces podrá tener la idea clara sobre su futuro.

"Tengo contrato con Árabe, se han mantenido en contacto conmigo, lo que necesito lo hablo con ellos, siempre me han apoyado".

Con respecto a las conversaciones con el Míster Thomas Christiansen, el comentó que al principio de su lesión estuvo pendiente y le envió sus buenos vibras.

"El Míster al principio hablo conmigo de la lesión, después de eso me dijo que era una pena y me ha dado la fuerza y el apoyo y nada cuando pueda estar, estaré con los brazos abiertos para ayudarlos en lo que sea".