El reto de Panamá es jugar 3 partidos en pocos días, afirmó Thomas Christiansen

Para el técnico de la selección de Panamá Thomas Christiansen la preocupación principal es el jugar varios partidos en tan poco tiempo.

"El reto es jugar tres partidos en pocos días con un viaje entre medio , jugar de una manera, preparar el equipo me preocupa menos por el tiempo que he estado con algunos jugadores, pero necesitamos cierto tiempo para individualizar los partidos".

"No he pensado en los puntos que necesito, vamos a tomar el partido contra Costa Rica el día 2 y vamos poco a poco, el objetivo es meternos en el mundial. No vamos a dejar nada en el camino". señaló Thomas Christiansen sobre los puntos que busca obtener Panamá en la triple fecha de eliminatoria.

"A mi me gustaría ver un equipo de Panamá mas regular, no dar tantas opciones al rival, el tema de la concentración, en el tema ofensivo no tengo preocupación, pero debemos estar ordenados y bien puesto en defensa".

La fecha FIFA inicia el próximo 31 de agosto por lo que se espera que el grueso de los jugadores convocados arriben al país los primeros días de septiembre.

Los jugadores llamados tendrán que concentrarse el sábado 28 de agosto y realizar las pruebas contra la COVID-19 y arrancaran los entrenamientos el domingo 29.

Costa Rica será el primer rival de Panamá en la octagonal el 2 de septiembre en el estadio Rommel Fernández; el 5 visitará a Jamaica y el 8 recibirá a México.