Adidas presentó el balón para la final de la Champions League 2025-2026

La fase eliminatoria de la Champions League estrenará el balón oficial de Adidas de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest, cuyo diseño se inspira en la identidad de la capital húngara como "Buda y Pest: historia de dos ciudades".
La UEFA destacó que el balón cumple con los más altos estándares de rendimiento de élite e incluye la probada construcción sin costuras y termosellada de Adidas, a la vez que ofrece precisión, consistencia y control excepcionales, con un diseño para la velocidad, precisión e intensidad del fútbol de la Liga de Campeones.