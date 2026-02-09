FÚTBOL Champions League -  9 de febrero de 2026 - 08:18

Adidas presentó el balón para la final de la Champions League 2025-2026

Adidas presentó el balón oficial para la final de la UEFA Champions League en Budapest para el 30 de mayo.

La fase eliminatoria de la Champions League estrenará el balón oficial de Adidas de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest, cuyo diseño se inspira en la identidad de la capital húngara como "Buda y Pest: historia de dos ciudades".

Adidas lanza el nuevo balón de la UCL

Creado por Adidas y presentado este lunes, el balón refleja el contraste y la armonía que definen a la ciudad; cuenta con un sistema gráfico basado en las formas líquidas y en la tradición "Art Nouveau" de Budapest y con una paleta de colores vibrantes que refleja su patrimonio artístico.

La UEFA destacó que el balón cumple con los más altos estándares de rendimiento de élite e incluye la probada construcción sin costuras y termosellada de Adidas, a la vez que ofrece precisión, consistencia y control excepcionales, con un diseño para la velocidad, precisión e intensidad del fútbol de la Liga de Campeones.

