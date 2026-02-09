Adidas presentó el balón para la final de la Champions League 2025-2026

La fase eliminatoria de la Champions League estrenará el balón oficial de Adidas de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest, cuyo diseño se inspira en la identidad de la capital húngara como "Buda y Pest: historia de dos ciudades".

Adidas lanza el nuevo balón de la UCL Creado por Adidas y presentado este lunes, el balón refleja el contraste y la armonía que definen a la ciudad; cuenta con un sistema gráfico basado en las formas líquidas y en la tradición "Art Nouveau" de Budapest y con una paleta de colores vibrantes que refleja su patrimonio artístico.

