Champions League: Anitta y Burna Boy se robaron el show en la previa de la final ﻿

En el Kick Off Show by Pepsi de la final de la UEFA Champions League 2022-2023, la cantante brasileña Anitta y el compositor y productor nigeriano Burna Boy , fueron los encargados de poner la música y el sabor en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul, Turquía, donde Inter y Manchester City disputan el título.

Burna Boy cantó 'Last Last' y It's Plenty, dos de sus canciones más importantes y reconocidas, mientras que Anitta interpretó Envolver que tiene 539 millones de vistas en YouTube.

La sensación sueca Alesso se unió al dúo en el escenario como invitado especial. Anitta y él colaboraron anteriormente en su canción de 2017 Is That for Me. Alesso es un DJ, remezclador y productor discográfico.

Sigue todas las acciones de la final por las pantallas de RPC.