 Champions League: Calendario de ida de los playoffs rumbo a octavos

¡Tendremos Champions League en carnavales! La UEFA reveló el calendario de partidos para la ida de los playoffs que se jugarán el 17 y 18 de febrero con los equipos que terminaron desde el puesto 9 al 24.
- Los partidos de vuelta se jugarán la semana siguiente, el 24 y 25 de febrero de 2026.
- Los ocho ganadores de estas llaves avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan los ocho primeros clasificados de la fase de liga (Arsenal, Liverpool, Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Tottenham).