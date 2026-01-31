UCL Champions League -  31 de enero de 2026 - 10:08

Champions League: Calendario de ida de los playoffs rumbo a octavos

Repasa el calendario de los playoffs de la UEFA Champions League rumbo a los octavos de final que se jugarán desde el 18 de febrero.

EFE

¡Tendremos Champions League en carnavales! La UEFA reveló el calendario de partidos para la ida de los playoffs que se jugarán el 17 y 18 de febrero con los equipos que terminaron desde el puesto 9 al 24.

Calendario Champions League ida de Playoffs

Martes 17 de febrero de 2026

  • Benfica vs. Real Madrid (Estádio da Luz) 3:00 pm
  • Monaco vs. París Saint-Germain (Stade Louis II) 3:00 pm
  • Galatasaray vs. Juventus (RAMS Park) 12:45 pm
  • Borussia Dortmund vs. Atalanta (Signal Iduna Park) 3:00 pm

Miércoles 18 de febrero de 2026

  • Club Brujas vs. Atlético de Madrid (Estadio Jan Breydel) 3:00 pm
  • Bodø/Glimt vs. Inter de Milán (Aspmyra Stadion) 3:00 pm
  • Qaraba vs. Newcastle United (Estadio Tofiq Bhramov) 12:45 pm
  • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen (Estadio Georgios Karaiskakis) 3:00 pm

Notas adicionales:

  • Los partidos de vuelta se jugarán la semana siguiente, el 24 y 25 de febrero de 2026.
  • Los ocho ganadores de estas llaves avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan los ocho primeros clasificados de la fase de liga (Arsenal, Liverpool, Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Tottenham).
