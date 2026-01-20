Champions League: Club Brujas vence al Kairat y sigue vivo

El Club Brujas , con goles de Alexander Stankovic, Hans Vanaken, Romeo Vermant y Brandon Mechele, goleó 1-4 al Kairat Almaty y firmó una victoria contundente con la que llegará a la última jornada de la fase de grupos de la Champions League con opciones de terminar entre los 24 primeros clasificados para alcanzar los dieciseisavos de final.

Eliminado de la competición tras sumar sólo un punto en toda la primera fase, el Kairat Almaty apeló al honor para por lo menos intentar despedirse con una victoria de su primera aparición en la Liga de Campeones. Su gran oportunidad, tal vez la última, era la visita del Club Brujas, porque en la última jornada debe enfrentarse al Arsenal en Inglaterra.

Para el conjunto belga, el choque era mucho más importante que un objetivo enfocado al honor. El Club Brujas aún mantenía sus opciones de alcanzar los dieciseisavos. Tenía que ganar, a ser posible por goleada por aquello de la diferencia de goles en caso de terminar igualado con otro equipo, y después vérselas con el Marsella para cerrar su periplo por la Fase de Liga.

Club Brujas consigue la victoria

Fue Stankovic, quien se aprovechó de una salida de puños poco ortodoxa del guardameta del cuadro kazajo. Anarbekov despejó mal, al centro, y por la frontal del área apareció el jugador del Club Brujas para abrir el marcador con un regalo de su rival.

El Kairat resistió bien hasta el tramo final. No perdió la cabeza, jugó a guardar una derrota poco amplía y casi lo consiguió. Al final, la diferencia evidente de calidad entre el Kairat Almaty y el Club Brujas terminó por dar un par de alegrías más con los tantos de Vermant y Mechele a los que contestó Adilet Sadybekov para maquillar el resultado.

El tanto del cuadro kazajo fue un lunar en el Club Brujas, que terminó el choque con un -5 en su diferencia de goles y pendiente de ganar al Marsella en la última jornada. Quien sabe si el tanto de Sadybekov, en el minuto 92, puede ser decisivo en caso de igualdad a puntos con otros equipos. La victoria del conjunto belga fue correcta, pero no perfecta.