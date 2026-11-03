 Champions League: Duelo de panameños en el Lask vs Slovan Bratislava

El Lask Linz del defensor panameño Andrés Andrade recibe en su estadio al Slovan Bratislava donde juega el lateral derecho César Blackman y el mediocampista Cristian Martínez en la UEFA Champions League.

Andrés Andrade sale como titular con el Lask que busca su segunda victoria consecutiva en la fase liga de la Champions. El chorrerano ha sido capitán con su equipo en los últimos encuentros.

Panameños titulares en Champions League

Mientras que César Blackman y Cristian Martínez también estarán en el once titular pero con el Slovan Bratislava que sigue sin sumar victorias, ni puntos en la Champions League, pasando por una mala racha.

Los tres jugadores panameños disputarán este partido y el fin de semana podrían ya estar viajando a su país por los partidos de Liga de Naciones Concacaf ante Curazao en los cuartos de final.