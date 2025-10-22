Champions League: El Real Madrid venció a la Juventus con gol de Jude Bellingham

El Real Madrid venció por la mínima 1-0 contra la Juventus con anotación de Jude Bellingham por el duelo de la fecha 3 de la Champions League en la fase liga en el estadio Santiago Bernabéu.
Las figuras del duelo fueron ambos porteros que en buen momento aparecieron para salvar a sus respectivos equipos, tanto Thibaut Courtois, como Di Gregorio.
Real Madrid sigue invicto en Champions
Con este resultado, los merengues siguen en las primeras posiciones, en la quinta por la diferencia de goles, pero con 3 victorias al hilo y se preparan para enfrentar este domingo al Barcelona en el Clásico de LaLiga.
La Juventus solo suma un empate en estas tres fechas disputadas.