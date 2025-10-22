UCL Champions League -  22 de octubre de 2025 - 15:56

Champions League: El Real Madrid venció a la Juventus con gol de Jude Bellingham

El Real Madrid recibió a la Juventus en la jornada tres de la UEFA Champions League en la fase liga.

 Champions League: El Real Madrid

 Champions League: El Real Madrid

El Real Madrid venció por la mínima 1-0 contra la Juventus con anotación de Jude Bellingham por el duelo de la fecha 3 de la Champions League en la fase liga en el estadio Santiago Bernabéu.

Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 57' luego de un remate de Vini Jr al arco que pegó en el travesaño y el rebote le favoreció al inglés para darle ventaja.

Las figuras del duelo fueron ambos porteros que en buen momento aparecieron para salvar a sus respectivos equipos, tanto Thibaut Courtois, como Di Gregorio.

Real Madrid sigue invicto en Champions

Con este resultado, los merengues siguen en las primeras posiciones, en la quinta por la diferencia de goles, pero con 3 victorias al hilo y se preparan para enfrentar este domingo al Barcelona en el Clásico de LaLiga.

La Juventus solo suma un empate en estas tres fechas disputadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Así fue la victoria del Real Madrid ante la Juventus

Champions League: Partidos para hoy miércoles 22 de octubre

Real Madrid vs Barcelona: Últimos 5 resultados en el Clásico

Recomendadas

Últimas noticias