LEGIONARIOS Champions League -  8 de septiembre de 2026 - 11:47

Andrés Andrade se convierte en el tercer panameño en jugar Champions League

Andrés Andrade se convirtió en el tercer panameño en jugar la Champions League luego de su debut con el Lask Linz.

Andrés Andrade se convierte en el tercer panameño en jugar Champions League
Andrés Andrade se convierte en el tercer panameño en jugar Champions LeagueFOTO / andrade__16

El defensor panameño Andrés Andrade se convirtió en el tercer panameño en jugar en la UEFA Champions League, luego de César Blackman y Michael Amir Murillo y lo hizo con el Lask Linz de Austria.

Andrés Andrade que clasificó con el Lask en playoffs a Champions League logró este martes llegar de titular y jugar en el torneo más grande de Europa, cumpliendo así uno de sus sueños.

Andrés Andrade haciendo historia con el Lask

Andrade es el tercer panameño en jugar UCL, el primero fue César Blackman en la temporada 2024-2025 con el Slovan Bratislava, mientras que Michael Amir Murillo fue el segundo en la temporada 2025-2026 con el Olympique Marsella.

Además de Andrade, César Blackman y Cristian Martínez jugarán Champions League y por primera vez tendremos a tres panameños en la fase liga.

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