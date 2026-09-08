Andrés Andrade se convierte en el tercer panameño en jugar Champions League FOTO / andrade__16

El defensor panameño Andrés Andrade se convirtió en el tercer panameño en jugar en la UEFA Champions League, luego de César Blackman y Michael Amir Murillo y lo hizo con el Lask Linz de Austria.

Andrés Andrade que clasificó con el Lask en playoffs a Champions League logró este martes llegar de titular y jugar en el torneo más grande de Europa, cumpliendo así uno de sus sueños.

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Andrés Andrade haciendo historia con el Lask

Andrade es el tercer panameño en jugar UCL, el primero fue César Blackman en la temporada 2024-2025 con el Slovan Bratislava, mientras que Michael Amir Murillo fue el segundo en la temporada 2025-2026 con el Olympique Marsella.

Además de Andrade, César Blackman y Cristian Martínez jugarán Champions League y por primera vez tendremos a tres panameños en la fase liga.