Andrés Andrade se convierte en el tercer panameño en jugar Champions League

El defensor panameño Andrés Andrade se convirtió en el tercer panameño en jugar en la UEFA Champions League, luego de César Blackman y Michael Amir Murillo y lo hizo con el Lask Linz de Austria.
Andrés Andrade haciendo historia con el Lask
Andrade es el tercer panameño en jugar UCL, el primero fue César Blackman en la temporada 2024-2025 con el Slovan Bratislava, mientras que Michael Amir Murillo fue el segundo en la temporada 2025-2026 con el Olympique Marsella.
Además de Andrade, César Blackman y Cristian Martínez jugarán Champions League y por primera vez tendremos a tres panameños en la fase liga.