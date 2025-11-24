Champions League: FC Barcelona viaja a Londres con algunas novedades

El delantero Marcus Rashford, ausente en el último partido del FC Barcelona por un proceso gripal, ha entrado en la convocatoria para jugar este martes contra el Chelsea en Londres en la quinta jornada de la Champions League , mientras que el centrocampista Pedro González 'Pedri' sigue de baja por lesión.

El futbolista canario sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el pasado 26 de octubre contra el Real Madrid que le ha obligado a perderse los últimos cuatro partidos.

Pedri todavía no se ha ejercitado junto al resto del grupo en la sesión de este lunes por la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en un entrenamiento en el que sí ha participado Rashford, que ya regresó el domingo al trabajo y ha recibido al alta médica tras superar un proceso gripal.

Así pues, el preparador Hansi Flick, que también recuperará al centrocampista Frenkie de Jong, baja en el triunfo del sábado contra el Athletic Club (4-0) por sanción, seguirá sin poder contar con los lesiondos Marc-André ter Stegen, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedri.

La convocatoria del Barcelona estará formada por estos 22 jugadores:

Los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia; los centrocampistas Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dro; y los delanteros Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.

FUENTE: EFE