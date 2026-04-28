Mikel Arteta elogia al equipo de Diego Simeone

Mikel Arteta , entrenador del Arsenal, afirmó este martes que Diego Simeone, su homólogo y rival en el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League, “es un referente absoluto en muchas cosas”, remarcó que comparten “la pasión por el juego y por la profesión” y destacó su rebeldía “ante cualquier cosa”.

“Alguien que ha transformado este club en 15 años de la manera que lo ha hecho, el resultado que ha conseguido, cómo se ha rebelado ante cualquier cosa… Ese tipo de personas siempre las he admirado. Cada uno tiene su estilo, el que siente, puede, le dan sus jugadores o la identidad del club, depende, pero en muchas cosas es un referente absoluto”, dijo sobre Simeone en la víspera del duelo de ida en el Metropolitano.

“Es un partido complicado, con un entrenador (Simeone) con mucha experiencia en esta competición. Tienen todo el mérito para estar aquí. Pero somos capaces de mucho y tenemos que tener esa confianza y voluntad para llegar aquí y ganar el partido”, declaró Arteta, que admitió que “exige mucho” a su equipo un escenario como el Metropolitano.

Más reacciones de Mikel Arteta

“Sabemos de lo que son capaces”, advirtió el técnico español, que eludió hablar de Julián Álvarez, preguntado por un supuesto interés de su club en la contratación del atacante argentino; expuso que su equipo se adapta “a cualquier situación”, en el caso de que haya lluvia intensa en el encuentro, como se prevé, y remarcó que el césped “está muy bien” tras verlo antes de la rueda de prensa.

También insistió en las “fortalezas” del Atlético: “Tiene muchas, porque, si no, no estarían donde están. La energía que son capaces de generar en este estadio, la creencia y la vivencia, porque ya lo han hecho, y la capacidad individual que tienen en momentos para decidir un partido, que también lo han hecho. Los detalles serán importantes”.

A la vez, reivindicó todas las “herramientas” que tiene el Arsenal para contraponer el Atlético: “En muchísimas fases del juego podemos ser dominantes, hacerle daño al rival y que no nos lo hagan a nosotros. Si no, no estaríamos aquí. El Atleti lo mismo, con otras facetas y otro perfil de jugadores. Queremos imponernos con nuestro estilo y nuestra manera de jugar y sentir el duelo”.

El triunfo frente al Newcastle, según explicó, le ha dado “mucha confianza” al equipo londinense para la visita al estadio Metropolitano. “Estamos en una gran situación. Estar aquí dos años seguidos en las semifinales de la Liga de Campeones significa mucho para nuestro equipo y es una gran oportunidad”, insistió el entrenador español.

FUENTE: EFE