FÚTBOL Champions League -  9 de diciembre de 2025 - 08:41

Champions League: Marc-André ter Stegen entra en convocatoria para duelo ante Eintracht

Ter Stegen recibe el alta médica y entra en la convocatoria para recibir al Eintracht en la Champions League.

Champions League: Marc-André ter Stegen entra en convocatoria para duelo ante Eintracht

Champions League: Marc-André ter Stegen entra en convocatoria para duelo ante Eintracht

FOTO: FC BARCELONA

Diecinueve semanas después de ser intervenido de una lesión lumbar, el portero Marc-André ter Stegen ha entrado en la convocatoria del Barcelona para recibir este martes al Eintracht Frankfurt en la Champions League.

La presencia del meta alemán, que sustituye en la lista al portero del filial Eder Aller, es la principal novedad de una convocatoria en la que siguen siendo baja por lesión los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo y el defensa Ronald Araujo, este último alejado de la dinámica del primer equipo por un tema de salud mental.

Convocatoria para duelo de Champions League

En total, Hansi Flick ha convocado a estos 22 jugadores para el partido de Champions: Joan García, Szczesny, Ter Stegen (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Xabi Alonso y un mensaje de "Calma, unidad y tranquilidad"

Kylian Mbappé no entrenó con el Real Madrid por molestias en la rodilla

Recomendadas

Últimas noticias