Champions League: Marc-André ter Stegen entra en convocatoria para duelo ante Eintracht

Diecinueve semanas después de ser intervenido de una lesión lumbar, el portero Marc-André ter Stegen ha entrado en la convocatoria del Barcelona para recibir este martes al Eintracht Frankfurt en la Champions League.
Convocatoria para duelo de Champions League
En total, Hansi Flick ha convocado a estos 22 jugadores para el partido de Champions: Joan García, Szczesny, Ter Stegen (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).
FUENTE: EFE