Champions League: "Nos han castigado con tres penaltis", menciona  Lopetegui

"Luego, la expulsión, que no es normal en Champions League ,este tipo de situaciones... No digo que el reglamento no lo asista el 100%, pero no es algo habitual", añadió, en referencia a la exclusión del delantero sevillista Youssef En-Nesyri por doble amonestación.

El técnico se mostró, no obstante, contento con el comportamiento de su equipo, alabando el "enorme esfuerzo que han hecho los jugadores".

"Hemos dominado bien el partido ante un equipo como el Salzburgo, con más ritmo que nosotros y buenos jugadores", aseguró Lopetegui.

Ivan Rakitic

El centrocampista croata del Sevilla, Ivan Rakitic, calificó de "partido muy raro" el empate 1-1 con el Salzburgo en la Liga de Campeones, en el que se pitaron cuatro penales, tres en contra del equipo andaluz.

"Ha sido un partido muy raro, cuando tienes tres penales en contra, un expulsado, creo que tienes que estar contento con el empate y con el trabajo", dijo Rakitic a la plataforma Movistar+ a pie de campo, tras el encuentro.

"Al final creo que estaba más cerca el segundo nuestro que el de ellos, pero no se puede permitir tres penales en la Champions League y tenemos que aprender de eso", afirmó.

"Creo que es un récord, tres penales en 36 minutos, creo que nunca me había pasado", añadió el centrocampista sevillista.

"Estuvimos bien, pero llegaban arriba y penal. Llegaban de nuevo y penal otra vez, el tercero ya era para reírse. Por suerte no entraron dos y hay que aprender rápido de eso", insistió.

"Conseguimos un punto en un partido complicado", concluyó el mediocampista del Sevilla.

