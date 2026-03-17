Champions League: Partidos para hoy martes 16 de marzo

Este martes 16 de marzo se definen los primeros clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League 25-26.
Por su parte el PSG ganó 5-2 en la ida al Chelsea, en un duelo que repetía la final que disputaron en el Mundial de Clubes.
Partidos de vuelta de 8vos en la UEFA Champions League
- Sporting CP vs Bodo/Glimt en el Estadio José Alvalade a las 12:45 P.M.
- Chelsea vs PSG en Stamford Bridge a las 3:00 P.M.
- Manchester City vs Real Madrid en el Etihad Stadium a las 3:00 P.M.
- Arsenal vs Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium