Champions League: Partidos para hoy martes 16 de marzo

Este martes 16 de marzo se definen los primeros clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League 25-26.

El partido entre Arsenal y Bayer Leverkusen es el duelo más parejo luego del empate a uno en el partido de ida. Mientras tanto el conjunto noruego, revelación del torneo ganó por tres goles en casa al igual que el Real Madrid ante el City.

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