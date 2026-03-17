CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  17 de marzo de 2026 - 08:01

Champions League: Partidos para hoy martes 16 de marzo

Este martes 16 de marzo se definen los primeros clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League 25-26.

Champions League: Partidos para hoy martes 16 de marzo

Champions League: Partidos para hoy martes 16 de marzo

Este martes 16 de marzo se definen los primeros clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League 25-26.

El partido entre Arsenal y Bayer Leverkusen es el duelo más parejo luego del empate a uno en el partido de ida. Mientras tanto el conjunto noruego, revelación del torneo ganó por tres goles en casa al igual que el Real Madrid ante el City.

Por su parte el PSG ganó 5-2 en la ida al Chelsea, en un duelo que repetía la final que disputaron en el Mundial de Clubes.

Partidos de vuelta de 8vos en la UEFA Champions League

  • Sporting CP vs Bodo/Glimt en el Estadio José Alvalade a las 12:45 P.M.
  • Chelsea vs PSG en Stamford Bridge a las 3:00 P.M.
  • Manchester City vs Real Madrid en el Etihad Stadium a las 3:00 P.M.
  • Arsenal vs Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium
En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: "En el fútbol todo puede pasar", Bernardo Silva

Champions League: "Necesitamos el partido perfecto", Pep Guardiola

Champions League: Kylian Mbappé vuelve a la convocatoria del Real Madrid

Recomendadas

Últimas noticias