Repasa los partidos que hay para hoy martes 20 de enero en la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League que entra en su se fase definitiva.
CHAMPIONS LEAGUE Champions League - 20 de enero de 2026 - 09:41
Champions League: Partidos para hoy martes 20 de enero
Partidos para la jornada 7 de la UEFA Champions League
Martes 20 de enero
- Kairat vs club Brujas a las 10:30 A.M.
- Bodo/Glimt vs Manchester City a las 12:45 A.M.
- Villarreal vs Ajax a las 3:00 P.M.
- Tottenham vs Borussia Dortmund a las 3:00 P.M.
- Olympiacos vs Bayer Leverkusen a las 3:00 P.M.
- Sporting Lisboa vs PSG a las 3:00 P.M.
- Inter vs Arsenal a las 3:00 P.M.
- Real Madrid vs Mónaco a las 3:00 P.M.
- Copenhague vs Napoli a las 3:00 P.M.
