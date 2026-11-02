FÚTBOL Marea Roja -  2 de noviembre de 2026 - 18:10

Panamá Sub-19 revela convocadas para Torneo Femenino Sub-19 UNCAF

El DT Gerard Aubí hizo oficial la convocatoria de Panamá Sub-19 para el Torneo Femenino Sub-19 UNCAF.

Panamá Sub-19 revela convocadas para Torneo Femenino Sub-19 UNCAF

Panamá Sub-19 revela convocadas para Torneo Femenino Sub-19 UNCAF

La Selección de Panamá Sub-19 ya tiene convocatoria y también conoce a sus rivales para el próximo Torneo Femenino Sub-19 UNCAF, donde integrará el Grupo A junto a las selecciones de Belice, Honduras y El Salvador.

El equipo dirigido por el técnico Gerard Aubí afrontará este compromiso regional con una plantilla que combinará futbolistas de distintas generaciones, con jugadoras nacidas entre los años 2008 y 2011.

La convocatoria tendrá una mezcla de juventud y experiencia, tomando en cuenta que algunas de las futbolistas que forman parte del proceso también tienen compromisos con sus respectivos clubes en las instancias decisivas de las competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Femenino (LFF).

El torneo se jugará del 9 al 15 de noviembre en Panamá.

Convocadas de Panamá Sub-19 de cara al Torneo Femenino Sub-19 UNCAF

PORTERAS

  • Nicolette Mas – UMECIT FC

  • Camila Aparicio – Inter Panamá CF

DEFENSAS

  • Ketsianeth Panay – CD Plaza Amador

  • Stikenu McClean – Santa Fe FC

  • Chan Day Mapp – JM Academy

  • Hilary Pineda – Tevi Coclé FC

  • Yaisbely Montes – CD Origen

  • Sheris Gutiérrez – Fénix FC

VOLANTES

  • Kimberly Alvarado – FC Panamá Norte

  • Ana Belisa Pérez – Inter Panamá CF

  • Alexa Ortega – Inter Panamá CF

  • Camila Díaz – Inter Panamá CF

  • Jo zuanys Santos – UMECIT FC

  • Giselle Márquez – Florida Tech (USA)

DELANTERAS

  • Anyelina Moreno – Santa Fe FC

  • Sonia Rodríguez – Santa Fe FC

  • Rut Antioco – Santa Fe FC

  • Poppy Wakefield – Ohio Elite Soccer (USA)

  • Karla Ovalle – Jones College Bobcats (USA)

  • Jaisy Bracho – JM Academy

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