Panamá Sub-19 revela convocadas para Torneo Femenino Sub-19 UNCAF

La Selección de Panamá Sub-19 ya tiene convocatoria y también conoce a sus rivales para el próximo Torneo Femenino Sub-19 UNCAF , donde integrará el Grupo A junto a las selecciones de Belice, Honduras y El Salvador.

El equipo dirigido por el técnico Gerard Aubí afrontará este compromiso regional con una plantilla que combinará futbolistas de distintas generaciones, con jugadoras nacidas entre los años 2008 y 2011.

CONVOCATORIA DE LA SUB-19 #PanamáSub19 jugará el Torneo UNCAF en el Grupo A junto a Belice, Honduras y El Salvador. El DT, Gerard Aubí, contará con un mix de jugadoras nacidas entre el 2008 y el 2011, teniendo en cuenta que algunas protagonistas se encuentran… pic.twitter.com/oDCWKgppSF

La convocatoria tendrá una mezcla de juventud y experiencia, tomando en cuenta que algunas de las futbolistas que forman parte del proceso también tienen compromisos con sus respectivos clubes en las instancias decisivas de las competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Femenino (LFF).

El torneo se jugará del 9 al 15 de noviembre en Panamá.

Convocadas de Panamá Sub-19 de cara al Torneo Femenino Sub-19 UNCAF

PORTERAS

Nicolette Mas – UMECIT FC

Camila Aparicio – Inter Panamá CF

DEFENSAS

Ketsianeth Panay – CD Plaza Amador

Stikenu McClean – Santa Fe FC

Chan Day Mapp – JM Academy

Hilary Pineda – Tevi Coclé FC

Yaisbely Montes – CD Origen

Sheris Gutiérrez – Fénix FC

VOLANTES

Kimberly Alvarado – FC Panamá Norte

Ana Belisa Pérez – Inter Panamá CF

Alexa Ortega – Inter Panamá CF

Camila Díaz – Inter Panamá CF

Jo zuanys Santos – UMECIT FC

Giselle Márquez – Florida Tech (USA)

DELANTERAS