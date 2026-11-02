Panamá Sub-19 revela convocadas para Torneo Femenino Sub-19 UNCAF

La Selección de Panamá Sub-19 ya tiene convocatoria y también conoce a sus rivales para el próximo Torneo Femenino Sub-19 UNCAF, donde integrará el Grupo A junto a las selecciones de Belice, Honduras y El Salvador.
La convocatoria tendrá una mezcla de juventud y experiencia, tomando en cuenta que algunas de las futbolistas que forman parte del proceso también tienen compromisos con sus respectivos clubes en las instancias decisivas de las competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Femenino (LFF).
El torneo se jugará del 9 al 15 de noviembre en Panamá.
Convocadas de Panamá Sub-19 de cara al Torneo Femenino Sub-19 UNCAF
PORTERAS
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Nicolette Mas – UMECIT FC
Camila Aparicio – Inter Panamá CF
DEFENSAS
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Ketsianeth Panay – CD Plaza Amador
Stikenu McClean – Santa Fe FC
Chan Day Mapp – JM Academy
Hilary Pineda – Tevi Coclé FC
Yaisbely Montes – CD Origen
Sheris Gutiérrez – Fénix FC
VOLANTES
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Kimberly Alvarado – FC Panamá Norte
Ana Belisa Pérez – Inter Panamá CF
Alexa Ortega – Inter Panamá CF
Camila Díaz – Inter Panamá CF
Jo zuanys Santos – UMECIT FC
Giselle Márquez – Florida Tech (USA)
DELANTERAS
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Anyelina Moreno – Santa Fe FC
Sonia Rodríguez – Santa Fe FC
Rut Antioco – Santa Fe FC
Poppy Wakefield – Ohio Elite Soccer (USA)
Karla Ovalle – Jones College Bobcats (USA)
Jaisy Bracho – JM Academy