Champions League: Partidos para hoy martes 9 de diciembre

Conoce a continuación los partidos que se llevarán a cabo este martes 9 de diciembre en la Champions League.

Este martes 9 de diciembre continua la fase liga de la UEFA Champions League, con emocionantes duelos entre los mejores equipos del continente europeo.

Entre los destacados, el FC Barcelona de Hansi Flick, en partido como locales y también el Marsella del panameño Michael Amir Murillo que visita al Union Saint-Gilloise.

Partido para hoy 9 de diciembre en la Champions League

Kairat vs Olympiacos a las 10:45 A.M.

Bayern Múnich vs Sporting Lisboa a las 12:45 A.M.

Chelsea vs Atalanta, 3:00 P.M.

Mónaco vs Galatasaray a las 3:00 P.M.

Union Saint-Gilloise vs Olympique de Marsella, 3:00 P.M.

PSV vs Atlético de Madrid a las 3:00 P.M.

FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, 3:00 P.M.

Inter de Milán vs Liverpool a las 3:00 P.M.

Tottenham vs Slavia Praga a las 3:00 P.M.

