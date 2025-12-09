Champions League: Partidos para hoy martes 9 de diciembre

Este martes 9 de diciembre continua la fase liga de la UEFA Champions League, con emocionantes duelos entre los mejores equipos del continente europeo.
Partido para hoy 9 de diciembre en la Champions League
Kairat vs Olympiacos a las 10:45 A.M.
Bayern Múnich vs Sporting Lisboa a las 12:45 A.M.
Chelsea vs Atalanta, 3:00 P.M.
Mónaco vs Galatasaray a las 3:00 P.M.
Union Saint-Gilloise vs Olympique de Marsella, 3:00 P.M.
PSV vs Atlético de Madrid a las 3:00 P.M.
FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, 3:00 P.M.
Inter de Milán vs Liverpool a las 3:00 P.M.
Tottenham vs Slavia Praga a las 3:00 P.M.