Champions League: Partidos para hoy miércoles 15 de abril

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 15 de abril en los partidos de vuelta de los cuartos de final en la UEFA Champions League .

Bayern y Madrid se enfrentaron por vigesimonovena vez en el partido de ida, otro capítulo en el enfrentamiento más repetido de la Champions League. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane dieron al Bayern una ajustada victoria por 1-2, poniendo fin a la racha de nueve partidos invictos del Madrid en este duelo (siete victorias, dos empates), pero el gol tardío de Kylian Mbappé podría resultar fundamental mientras la eliminatoria se dirige a Múnich.

El gol de la victoria de Kai Havertz en el último suspiro (tras una jugada orquestada por Gabriel Martinelli) decidió el partido de ida en Lisboa, en el que el Arsenal se impuso por 0-1. Ambos equipos crearon ocasiones en el Estádio José Alvalade, pero el tercer gol de Havertz en cuatro partidos de la Champions League selló la décima victoria del Arsenal en la campaña y prolongó su racha invicta en la competición. Los 'gunners' tampoco han perdido en sus seis enfrentamientos europeos con el Sporting CP (tres victorias y tres empates), incluida una victoria por 1-5 en la fase liga de la temporada pasada.

Partidos para hoy en la UEFA Champions League