Champions League: Partidos para hoy miércoles 19 de abril

Declaraciones

Thomas Tuchel, entrenador del Bayern : "Creemos en nosotros mismos y creemos que podemos ganar este partido. Si podemos ganar las dos mitades, cualquier cosa puede pasar, y lo sabemos. Estamos obligados a animar a la multitud, darles una chispa y ofrecer un rendimiento superior. Si somos inteligentes en los duelos y presentes, podemos hacer que sucedan cosas especiales, y partiremos de allí".

Pep Guardiola, entrenador del Man City : "Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer para tratar de controlar el juego. Estamos contra uno de los equipos más prestigiosos de esta competencia. Es 11 contra 11 e intentaremos hacerlo mejor que el oponente en este juego específico. Sería un error centrarse en el pasado".

MIentras que el Inter ganó2-0 de visita al Benfica gracias a los tantos de Nicolò Barella y de Romelu Lukaku.

Declaraciones

Simone Inzaghi, entrenador del Inter: "Nos enfrentamos a un gran equipo que, como nosotros, últimamente no está obteniendo los resultados que merece en su liga. Conocemos los puntos fuertes del Benfica. Tenemos una ventaja de dos goles, pero será difícil para nosotros. Nos hemos enfrentado a equipos muy fuertes [últimamente]. Como delantero, me preocupaba no tener ocasiones. Mis jugadores han tenido ocasiones; sólo tienen que mantener la calma, esperar el momento".

Roger Schmidt, entrenador del Benfica: "Tenemos que aceptar la derrota de la semana pasada y mirar hacia adelante. Tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer en el campo, estar motivados y con la mente abierta y limpia para lograr un rendimiento máximo. Si no lo hacemos, estaremos fuera de la Champions League".