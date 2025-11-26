CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  26 de noviembre de 2025 - 08:01

Champions League: Partidos para hoy miércoles 26 de noviembre

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 26 de noviembre en la jornada cinco de la UEFA Champions League.

Champions League: Partidos para hoy miércoles 26 de noviembre

Champions League: Partidos para hoy miércoles 26 de noviembre

FOTO / Real Madrid

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 26 de noviembre en la jornada cinco de la UEFA Champions League.

El Real Madrid visitará al Olympiacos en Grecia en esta quinta fecha. Este es el noveno encuentro entre estos equipos en competiciones de la UEFA. El Olympiacos solo ha ganado uno de los ocho partidos anteriores (una victoria por 2-1 en casa en diciembre de 2005), pero permanece invicto en los cuatro encuentros disputados en Grecia (una victoria y tres empates).

Sin duda el partido de la jornada será el Arsenal se medirá al Bayern Múnich. Los "Gunners" no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de competiciones de la UEFA contra el Bayern (un empate y cuatro derrotas). Los 'Gunners' solo han ganado dos de sus últimos nueve partidos contra equipos alemanes (un empate y seis derrotas).

Partidos para hoy en la UEFA Champions League

  • Pafos vs Mónaco a las 12:45 P.M.
  • Copenhague vs Kairat a las 12:45 P.M.
  • Olympiacos vs Real Madrid a las 3:00 P.M.
  • Sporting Club vs Brujas a las 3:00 P.M.
  • Eintracht Frankfurt vs Atalanta a las 3:00 P.M.
  • Liverpool vs PSV a las 3:00 P.M.
  • Atlético de Madrid vs Inter a las 3:00 P.M.
  • Arsenal vs Bayern Múnich a las 3:00 P.M.
  • PSG vs Tottenham a las 3:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Alineación del FC Barcelona para enfrentar al Chelsea en la jornada 5 de Champions

Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Champions League: EN VIVO tabla de posiciones jornada 5

Recomendadas

Últimas noticias