Champions League: Partidos para hoy miércoles 26 de noviembre FOTO / Real Madrid

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 26 de noviembre en la jornada cinco de la UEFA Champions League.

El Real Madrid visitará al Olympiacos en Grecia en esta quinta fecha. Este es el noveno encuentro entre estos equipos en competiciones de la UEFA. El Olympiacos solo ha ganado uno de los ocho partidos anteriores (una victoria por 2-1 en casa en diciembre de 2005), pero permanece invicto en los cuatro encuentros disputados en Grecia (una victoria y tres empates).

