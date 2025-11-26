Champions League: Partidos para hoy miércoles 26 de noviembre

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 26 de noviembre en la jornada cinco de la UEFA Champions League.
Sin duda el partido de la jornada será el Arsenal se medirá al Bayern Múnich. Los "Gunners" no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de competiciones de la UEFA contra el Bayern (un empate y cuatro derrotas). Los 'Gunners' solo han ganado dos de sus últimos nueve partidos contra equipos alemanes (un empate y seis derrotas).
Partidos para hoy en la UEFA Champions League
- Pafos vs Mónaco a las 12:45 P.M.
- Copenhague vs Kairat a las 12:45 P.M.
- Olympiacos vs Real Madrid a las 3:00 P.M.
- Sporting Club vs Brujas a las 3:00 P.M.
- Eintracht Frankfurt vs Atalanta a las 3:00 P.M.
- Liverpool vs PSV a las 3:00 P.M.
- Atlético de Madrid vs Inter a las 3:00 P.M.
- Arsenal vs Bayern Múnich a las 3:00 P.M.
- PSG vs Tottenham a las 3:00 P.M.