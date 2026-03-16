Champions League: Reece James causa baja ante el PSG

Reece James, capitán del Chelsea, será baja el martes ante el Paris Saint-Germain, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, después de que el técnico, Liam Rosenior, confirmase que tiene una lesión en el bíceps femoral que le puede dejar fuera durante semanas.
Rosenior, que también confirmó la baja de Filip Jorgensen en la portería, por lo que Robert Sánchez será titular, y la duda de Malo Gusto, remarcó que pueden conseguir remontar la eliminatoria.
"En el partido de ida fuimos castigados por nuestros errores. Está vez no podemos cometerlos. Tenemos que recordar que el Paris Saint-Germain es campeón de Europa, pero sabemos que podemos competir", afirmó.
La nota positiva del entreno de la mañana fue la aparición del brasileño Estevao, que no juega un partido desde el 13 de febrero, pero que no estará disponible para el encuentro europeo.
El joven, de 18 años, se lesionó en los isquiotibiales en el encuentro ante el Hull City, de cuarta ronda de FA Cup, minutos después de que anotase el cuarto gol de los 'blues', lo que le han hecho perderse los últimos siete partidos.
FUENTE: EFE