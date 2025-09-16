Champions League: Tottenham venció al Villarreal con un error de Luiz Júnior

Un grave error del arquero brasileño Luiz Júnior nada más comenzar el partido significó la derrota (1-0) del Villarreal ante el Tottenham , este martes en Londres en la primera jornada de la Champions League .

De manera inexplicable Luiz Júnior introdujo en su portería un centro sin aparente peligro desde la derecha de Lucas Bergvall (minuto 4) y el marcador ya no se volvió a mover.

Fue suficiente para que el Tottenham se llevara los puntos en su regreso a la máxima competición de clubes como ganador de la última Liga Europa tras dos años de ausencia.

Un gran inicio de temporada para el Tottenham - Champions League

Tottenham confirmó su impresionante momento de forma de la mano de su nuevo entrenador, Thomas Frank, contratado del Brentford para reemplazar a Ange Postecoglou en junio.

Postecoglou fue despedido solo 16 días después de llevar a Tottenham a la victoria en la final de la Liga Europa contra el Manchester United, lo que aseguró su lugar en la Liga de Campeones.

Los numerosos cambios en el Tottenham han dado resultado, con tres victorias en los primeros cuatro partidos de la Premier League.

Gafado, el Villarreal ha jugado 15 partidos contra equipos ingleses en la Liga de Campeones y todavía busca su primera victoria.

Por el Submarino Amarillo, Nicolas Pépé, de vuelta a Londres donde jugó en el Arsenal, estuvo cerca del empate con un disparo que se fue fuera por poco.

