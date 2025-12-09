Champions League Champions League -  9 de diciembre de 2025 - 13:48

Champions League: XI del FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt

El FC Barcelona de Hansi Flick ya tiene once confirmado para enfrentar al Eintracht Frankfurt en la Champions League.

Hansi Flick, director técnico del FC Barcelona, reveló su once inicial para enfrentarse este martes (3:00 pm) al Eintracht Frankfurt en la jornada 6 de la Champions League.

En la tabla de posiciones de la Liga de Campeones, los catalanes marchan en la posición 18 con 7 puntos, mientras que el conjunto alemán ocupa el lugar 28 con 4 unidades.

ALINEACIÓN DEL FC BARCELONA VS EINTRACHT FRANKFURT

Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Robert Lewandoswki y Raphinha.

