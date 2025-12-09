Champions League: XI del FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt FOTO: FC BARCELONA

Hansi Flick, director técnico del FC Barcelona, reveló su once inicial para enfrentarse este martes (3:00 pm) al Eintracht Frankfurt en la jornada 6 de la Champions League.

El Barca llega motivado por la victoria lograda el fin de semana 5-3 sobre el Real Betis en LaLiga, con un hat-trick de Ferran Torres.

