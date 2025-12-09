Champions League: XI del FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Hansi Flick, director técnico del FC Barcelona, reveló su once inicial para enfrentarse este martes (3:00 pm) al Eintracht Frankfurt en la jornada 6 de la Champions League.
En la tabla de posiciones de la Liga de Campeones, los catalanes marchan en la posición 18 con 7 puntos, mientras que el conjunto alemán ocupa el lugar 28 con 4 unidades.
ALINEACIÓN DEL FC BARCELONA VS EINTRACHT FRANKFURT
Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Robert Lewandoswki y Raphinha.