Dean Huijsen sigue siendo duda para el Real Madrid ante Benfica

Dean Huijsen , con una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, se mantiene al margen del grupo, ausente en la sesión del lunes en la ciudad deportiva del Real Madrid y a dos días del duelo europeo ante el Benfica, al que apura para llegar el uruguayo Fede Valverde, que se probó con molestias físicas.

Huijsen es seria para la vuelta del 'play-off' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones. No pudo participar en El Sadar, en la derrota liguera del Real Madrid ante Osasuna, por una leve lesión muscular en el gemelo derecho, que le mantiene fuera del equipo.

La previsión médica era una semana de baja para el central internacional español, que completa trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva, sin pisar césped, y trabajo de fisioterapia. No será hasta el martes, en vísperas del partido, cuando el cuerpo técnico tome la decisión para una demarcación en la que es baja por lesión el brasileño Éder Militao.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, juntó a todos sus jugadores disponibles el lunes, tras la sesión de recuperación dominical de los titulares, pendiente de la evolución, además de Huijsen, de Fede Valverde.

Dean Huijsen podría perderse la vuelta ante Benfica

El futbolista uruguayo fue sustituido a los 75 minutos en El Sadar por unas molestias musculares que invitaron a la precaución a Arbeloa, dada la importancia del encuentro de la Liga de Campeones ante el Benfica. Tras tener descanso y tratamiento fisioterapéutico el domingo, Valverde comenzó a probarse el lunes.

Según informan a EFE fuentes del club blanco, no está al cien por ciento, pero los técnicos esperan que el martes siga su mejoría y pueda iniciar el partido el miércoles. Hay optimismo sobre su participación.

Además de Huijsen y Militao, se ausentaron del entrenamiento los lesionados Jude Bellingham y Dani Ceballos, y la buena noticia la protagonizó el brasileño Rodrygo Goes. Completó todo el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, confirmando que ya está en condiciones físicas para regresar tras dejar atrás su lesión muscular.