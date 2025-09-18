El FC Barcelona vence al Newcastle con doblete de Marcus Rashford

El Newcastle se enfrentó al FC Barcelona en la jornada 1 de la UEFA Champions League en el St. James Park y cayó 2-1 con la doblete de Marcus Rashford que se estrenó como goleador.

La primera parte el Newcastle fue muy superior al FC Barcelona, pero la imprecisión no le permitió abrir el marcador en su casa, los blaugranas no se iban a rendir.

En la segunda mitad, Marcus Rashford anotó al minuto 58' su primer tanto con el FC Barcelona desde su incorporación. Al minuto 67' aumentó la ventaja con un remate potente para vencer al arquero.

Anthony Gordon anotó el descuento al 90' pero fue tarde la reacción del equipo inglés.

El Barcelona suma victoria en la jornada 1

Los blaugranas suman su primera victoria en la J1 de la Champions League y la próxima jornada se medirán al PSG el 1 de octubre en un estadio por confirmar.