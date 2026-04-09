Champions League Champions League -  9 de abril de 2026 - 13:13

FC Barcelona presenta queja formal ante la UEFA por polémica jugada vs Atlético

El FC Barcelona ha presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos contra el Atlético en la Champions League.

FC Barcelona presenta queja formal ante la UEFA por polémica jugada vs Atlético
FC Barcelona presenta queja formal ante la UEFA por polémica jugada vs AtléticoFOTO: FC BARCELONA

El FC Barcelona informa que, en el día de hoy, los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid. El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti. El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes.

El FC Barcelona recuerda otros errores arbitrales

"En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes".

FUENTE: FC BARCELONA

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