Édgar Yoel Bárcenas vs Adalberto Carrasquilla: Mazatlán vs Pumas en duelo de panameños en Liga MX

Luego de los partidos en Eliminatorias CONCACAF, Édgar Yoel Bárcenas y Adalberto Carrasquilla se enfrentarán en la jornada 8 de la Liga MX.

En el Estadio El Encanto, este viernes Mazatlán FC y Pumas se medirán a las 10:00 P.M.

El equipo de "Coco" Carrasquilla es décimo con nueve unidades y vienen de vencer por la mínima al Atlas. Mientras que el club de Bárcenas es décimo segundo con seis puntos y vienen de caer 1-0 ante FC Juárez de José Luis Rodríguez.

Adalberto Carrasquilla fue titular en los dos partidos de eliminatoria ante Surinam y Guatemala, disputando el total de los minutos. Por su parte Édgar Yoel Bárcenas ingresó de cambio en el primer partido y salió titular en el segundo encuentro.