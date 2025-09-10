Édgar Yoel Bárcenas vs Adalberto Carrasquilla: Mazatlán vs Pumas en duelo de panameños en Liga MX

Luego de los partidos en Eliminatorias CONCACAF, Édgar Yoel Bárcenas y Adalberto Carrasquilla se enfrentarán en la jornada 8 de la Liga MX.
El equipo de "Coco" Carrasquilla es décimo con nueve unidades y vienen de vencer por la mínima al Atlas. Mientras que el club de Bárcenas es décimo segundo con seis puntos y vienen de caer 1-0 ante FC Juárez de José Luis Rodríguez.
Adalberto Carrasquilla fue titular en los dos partidos de eliminatoria ante Surinam y Guatemala, disputando el total de los minutos. Por su parte Édgar Yoel Bárcenas ingresó de cambio en el primer partido y salió titular en el segundo encuentro.