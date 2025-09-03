CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  3 de septiembre de 2025 - 17:29

Elegibles del Real Madrid para disputar la UEFA Champions League 25/26

El Real Madrid de Xabi Alonso presentó una lista de 40 jugadores elegibles para la edición 25/26 de la UEFA Champions League.

El Real Madrid de Xabi Alonso presentó una lista de 40 jugadores elegibles para la edición 25/26 de la UEFA Champions League.

Real Madrid enfrentará al Olympique de Marsella, Kairat Altamy, Juventus, Liverpool, Olympiacos, Manchester City, Mónaco y Benfica.

Elegibles del Real Madrid para la UEFA Champions League

Porteros (4): Courtois, Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas (15): Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Diego Aguado, Fortea, David Jiménez, Joan Martínez y Valdepeñas.

Centrocampistas (13): Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Cestero, Pol Fortuny, Manuel Ángel, César Palacios, Cristian David, De Llanos y Thiago Pitarch.

Delanteros (8): Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono y Yáñez.

