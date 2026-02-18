Gianluca Prestianni niega acusaciones de racismo por parte de Vinicius

El extremo argentino del Benfica Gianluca Prestianni insistió este miércoles en su defensa ante las acusaciones de insultos racistas que supuestamente habría dirigido a Vinícius Júnior durante el partido contra el Real Madrid de anoche y afirmó que "acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad".

"Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a Vinícius Júnior por qué no reaccionó ninguno (jugador del Madrid)?", preguntó Prestianni en su cuenta de la red social X.

El delantero albiceleste también justificó el gesto de taparse la boca durante el incidente como algo que hacen "todos los jugadores".

"Y todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar", afirmó. Y concluyó: "No quieran inventar más".

Gianluca Prestianni niega acusaciones de racismo

La pasada madrugada, Prestianni negó en un mensaje en Instagram haber dirigido "insultos racistas" al delantero brasileño del Real Madrid.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie", aseguró.

Además, en el mensaje añadió: "Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del 0-1, marcado por Vinicius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.