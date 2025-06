Gran multitud recibe en París al PSG, campeón de la Champions League

Desde ahí, la delegación del club se dirigió directamente a los Campos Elíseos, donde todo estaba preparado para la bienvenida: con dos autobuses descubiertos y 100.000 personas aguardando con paciencia la llegada de sus héroes.

La policía estaba en alerta máxima, después de que las celebraciones quedaran enlutadas por los incidentes durante la madrugada que dejaron dos muertos, saqueos, destrozos e incendios.

Un desfile de 40 minutos

Durante la espera en el centro de París, entre la canción "We are the Champions" o cánticos contra el Olympique de Marsella, los asistentes pudieron ver en pantallas gigantes una y otra vez los goles de la final.

Pero el momento apoteósico de la tarde fue la llegada de la comitiva del PSG, hacia las 17h30 (15h30 GMT), y su desfile de cuarenta minutos, saludando a una hinchada que esperaba desde hacía muchos años la ansiada primera 'Orejona' de la historia del club y la segunda del fútbol francés, después de la lograda por el Marsella en 1993.

"Ha sido rápido, pero no me arrepiento de haber venido. Ver la copa en persona permite darte cuenta de que realmente sí, que somos los campeones de Europa", relató Camille, una estudiante de 22 años.

Los jugadores vistieron para la ocasión una camiseta especial con el número "25" (por el año 2025) en la espalda. Se fueron turnando para levantar el trofeo a modo de ofrenda a las personas que los aclamaron desde ambos lados de la amplia avenida.

Mientras, el entrenador Luis Enrique y el presidente Nasser Al Khelaifi disfrutaban también del ambiente a bordo de uno de los autobuses, que llegaron hasta el Arco del Triunfo, momento en el que se lanzaron fuegos artificiales.

Fiesta en la casa del PSG

Después del acto formal en el Elíseo llegó la relajación en el estadio, la última etapa de su periplo por la capital francesa.

Los jugadores llegaron al Parque de los Príncipes hacia las 22h00 (20h00 GMT), para ofrecer el trofeo a sus hinchas desde el césped de su estadio, donde la ceremonia se acompañó con una sesión de DJ Snake y con una actuación del rapero Niska, ambos hinchas del PSG.

"Después de todos estos años, voy a llorar ahora. ¡El día de la gloria! Os queremos. ¡Disfrutad, somos campeones de Europa!", dijo el capitán, el brasileño Marquinhos, líder de los festejos.

FUENTE: AFP