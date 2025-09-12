Michael Amir Murillo fue protagonista en triunfo del Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella venció 4-0 al Lorient en la cuarta jornada de la Ligue 1 de Francia 2025-2026, con un gran partido del panameño Michael Amir Murillo .

El lateral canalero provocó un penal y la expulsión del camerunés Darlin Yongwa por agarrarlo dentro del área, después de picar de gran manera al espacio al minuto 10'. Mason Greenwood fue el encargado de convertir el penalti al 13' en el Estadio Vélodrome.

90+2' | #OMFCL 4-0 +3 points L'OM assure le show en ouvrant la 4e journée de @Ligue1 avec un succès 4 à 0 face aux Merlus grâce à des réalisations de , , et .… pic.twitter.com/1ShZOsdLI4

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El segundo gol de los olímpicos cayó al 20' con un golpe de cabeza del flamante fichaje Benjamin Pavard, tras un tiro de esquina cobrado por Greenwood.

Los dirigidos por Roberto De Zerbi aumentaron la ventaja al minuto 33' con una espectacular pegada de Angel Gomes desde larga distancia y finalmente Nayef Aguerd al 90+3 puso el cuarto tanto.

Ahora, el Marsella se enfocará en el duelo de Champions League frente al Real Madrid, que se jugará el 16 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu (2:00 pm).

Números de Michael Amir Murillo vs Lorient

Murillo de 29 años jugó los 90' minutos, tuvo 75 toques de balón, 59/63 (94%) en pases precisos, 1 pase clave, 4/8 en duelos terrestres, 0/1 en duelos aéreos, 2 faltas recibidas y 1/2 en regates.