Real Madrid vs Celtic: Fecha, hora y dónde ver en vivo la Champions League.

"No vamos a matar a Karim. Le he dicho que jugamos cada tres días. Puede que ser que descanse un partido pero hasta ahora con uno por semana le veo físicamente bien. Hoy (contra el Betis) no ha estado tan fino en la finalización pero no por un aspecto físico", dijo el técnico italiano luego del encuentro.

El Real Madrid defenderá la "orejona" en un Grupo F que lo comparten RB Leipzig y Shakhtar Donetsk, un grupo "accesible".

Por su parte el Celtic viene de golear 4-0 al Rangers en el clásico de Escocia, gracias a los goles de Liel Abada (x2), Joao Pedro Neves y David Turnbull. El equipo marcha líder en la Scottish Premiership tras estar invicto en 6 partidos, además de 25 goles a favor y apenas 1 en contra.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER REAL MADRID VS CELTIC