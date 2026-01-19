Sebastien Pocognoli, DT del Mónaco: "El Real Madrid estará a la altura mañana"

Sebastien Pocognoli, técnico del Mónaco, se mostró más preocupado de los problemas que tiene en su equipo, en una racha irregular de resultados, que del momento que protagoniza el Real Madrid y el enfado de su afición en el Santiago Bernabéu.

Pocognoli, que tuvo un sentido recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba al inicio de su rueda de prensa, optó por enfocarse en los problemas de su equipo, decimonoveno en la Liga de Campeones tras dos triunfos, tres empates y una derrota, que en mirar los de su rival.

"Asumo la presión, no tengo ningún problema porque es trabajo del entrenador asumirla y proteger a los jugadores. Quiero que salgan mañana liberados, sin comparar las dos competiciones porque nuestras dinámicas son opuestas y estamos bien en Europa pero mal en Liga. Soy optimista aunque es lógico estar tocados por nuestra mala racha", aseguró en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El técnico del Mónaco, que ocupa la novena posición en la Ligue 1, con 23 puntos, a 20 del líder, el Lens, aseguró que tanto él como sus jugadores conocen "los motivos" de su mala dinámica y que la solución llega a base de trabajo. "Los triunfos van a volver pronto, tenemos que ser positivos. La buena energía no ha desaparecido".

Más reacciones del DT del Mónaco

"Más que el Real Madrid lo que me preocupa es lo que podemos arreglar en el Mónaco. Lo que le pasa a nuestro rival para nosotros es secundario y sabemos que tenemos que un gran partido para tener opciones en el Bernabéu. Ellos son un gran club, nos va a poner en dificultades, juegan en su casa y querrán mandar", analizó.

Descartó un planteamiento defensivo y que el Mónaco vaya a cambiar su identidad en el Santigo Bernabéu. "No creo que haya un mejor o un peor momento para jugar en casa del Real Madrid. Estarán a la altura mañana porque siempre juegan con una presión enorme en cada partido. A nosotros nos toca intentar hacerles dudar sin cambiar nuestra filosofía de juego. Hay que estar muy bien sin balón, pero no vamos a renunciar a nuestro estilo".

Preguntado por el delantero español Ansu Fati, descartó que esté en un mal momento y valoró su progresión. "No está en un momento complicado. No es un chico que sea difícil de llevar y nunca ha dado un problema. Cuando llegué, se lesionó y ahora está de vuelta, recuperado y está bien. El factor anímico es importante y físicamente está muy bien".

Kehrer: "Mbappé progresa cada año"

El defensa alemán del Mónaco, Thilo Kehrer, valoró el crecimiento de Kylian Mbappé, al que se enfrenta en la Champions League, tras coincidir ambos en el PSG.

"Le vemos cada año, cómo Kylian va progresando en su juego y es un jugador más maduro. Jugar en el Real Madrid Madrid también le ha cambiado en la perspectiva y quizás en la presión. Es un delantero de nivel mundial", analizó.

Y avisó a sus compañeros de que deberán estar "muy concentrados" para frenar a Kylian. "Es importante que haya espacios reducidos para poder frenar a Mbappé", apuntó.

"Pese a los últimos resultados nuestro ánimo es bueno. Trabajamos de la misma manera que siempre y es verdad que estamos en una dinámica diferente, pero también que estamos motivados por jugar en Madrid y tenemos mucha concentración. Tenemos que centrarnos en nuestro juego, en dar una buena imagen y meter intensidad para sacar un buen resultado", sentenció.

El Bernabéu acogió la última sesión del Mónaco

Los jugadores convocados para la disputa del encuentro de la séptima jornada de la Liga de Campeones completaron un suave entrenamiento en el Santiago Bernabéu para cerrar la preparación del partido.

"Si se puede nos gusta entrenar en el escenario del partido y palpar la temperatura. Por logística no lo hicimos ante el Pafos pero mejor entrenar aquí si se puede, para adaptarse mejor y pisar el terreno de juego", aseguró Pocognoli, que dejó una imagen de sorpresa cuando pisó el Bernabéu al mirar las gradas del estadio.

FUENTE: EFE