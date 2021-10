"Simeone lo está haciendo todo bien", alaba Klopp

Associated Press

Aunque Klopp valora los logros del 'Cholo' en el conjunto 'colchonero', confesó que prefiere un estilo de fútbol diferente.

"¿Si me gusta? No demasiado pero es normal porque prefiero otro tipo de fútbol", afirmó. "Otros entrenadores prefieren otros estilos de fútbol, así que no tiene que gustar a nadie, simplemente tiene que ser exitoso, y el Atlético lo logra sin duda".

El Liverpool va buen la senda adecuada para meterse en octavos de final de la Champions después de haber ganado los dos primeros partidos en el grupo B.

El Atlético suma cuatro puntos, tras un empate ante el Oporto y una victoria 'in extremis' en San Siro ante el AC Milan

FUENTE: AFP