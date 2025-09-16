Timothy Weah sobre Michael Amir Murillo: "Estoy feliz de ser su compañero de equipo"

El futbolista estadounidense Timothy Weah habló sobre el panameño Michael Amir Murillo , después del duelo que perdió el Olympique de Marsella (2-1) ante el Real Madrid en la UEFA Champions League.

Weah se refirió al estilo de juego del canalero y también sobre la rivalidad que existe cuando lo enfrenta en los choques entre Estados Unidos y la Selección de Panamá.

"Me encanta Murillo. Lo gracioso es que cada vez que jugamos contra Panamá, odio estar del otro lado de Murillo porque me gusta el buen jugador que es y sabes, él es alguien especial y puedes verlo cuando juega", dijo el extremo en la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu.

"Él es muy importante para nosotros y la conexión que tiene este grupo es súper fuerte. Estoy feliz de ser su compañero de equipo", añadió el jugador de 25 años.

Murillo, quien se convirtió en el segundo panameño en jugar la Liga de Campeones tras César Blackman, ingresó de cambio al minuto 78' por el ítalo-brasileño Emerson Palmieri en el inicio de la competición europea.

Números de Michael Amir Murillo vs Real Madrid en la Champions League

El canalero de 29 años jugó 12' minutos, tuvo 10 toques de balón, 6/7 en pases precisos (86%), 0/1 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos y 2 posesiones pérdidas.