Copa América 2024: Brasil y Colombia igualan para pasar a 4tos

Por el otro lado, James Rodríguez, uno de los más destacados hasta el momento del torneo, generaba peligro en sus botas con tiros libres y demarques con disparos al arco, provocando la aparición de Alisson.

Raphinha fue el encargado de abrir el marcador gracias a un tiro libre que fue al ángulo, Vargas la tocó pero no pudo desviarla.

Colombia comenzó a generar peligro y tras una jugada que Alisson cometió un error que luego reparó con una atajada, en la siguiente aproximación Jhon Córdoba recibió el balón por la media luna, filtró para Daniel Muñoz que subió por la derecha para anotar el tanto del empate sobre el final del primer tiempo.

La Selección de Colombia tuvo la victoria

La segunda parte careció de jugadas de peligro, no hubo un claro dominador y las variantes no generaban un cambio en el juego. A falta de cinco minutos Colombia pudo llevarse la victoria pero unas malas definiciones de Carrascal y Borré no terminaron en gol.