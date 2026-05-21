Eduardo Guerrero se coronó campeón de la Copa de Ucrania Foto: Dynamo Kiev

El atacante panameño Eduardo Guerrero s e coronó campeón de la Copa de Ucrania , luego de la victoria del Dynamo Kiev 3-1 sobre el FC Chernihiv en la gran final disputada el 20 de mayo en la Arena Lviv.

Guerrero ingresó de cambio al 56' por Matvii Ponomarenko y brindó una asistencia en el tercer tanto marcado por el veterano Andriy Yarmolenko al 72'. Vitaliy Buyalskyi se encargó de anotar los otros dos goles (28' y 55').

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El delantero canalero venía de marcar un gol el pasado 16 de mayo frente al SC Poltava en la jornada 29 de la Liga Premier de Ucrania.

Con esta corona, el Dynamo Kiev llegó a 14 títulos de Copa, colocándose a uno del Shakhtar Donetsk (15).

Los goles de Eduardo Guerrero en la temporada 2025-2026.

El delantero de 26 años registró 7 goles y 2 asistencias sumando todas las competencias en la presente temporada 2025-2026.