LEGIONARIO Fútbol Internacional -  21 de mayo de 2026 - 09:58

Eduardo Guerrero se coronó campeón de la Copa de Ucrania

El delantero panameño Eduardo Guerrero levantó el título de la Copa de Ucrania con el Dynamo Kiev.

Eduardo Guerrero se coronó campeón de la Copa de Ucrania
Eduardo Guerrero se coronó campeón de la Copa de UcraniaFoto: Dynamo Kiev

El atacante panameño Eduardo Guerrero se coronó campeón de la Copa de Ucrania, luego de la victoria del Dynamo Kiev 3-1 sobre el FC Chernihiv en la gran final disputada el 20 de mayo en la Arena Lviv.

Guerrero ingresó de cambio al 56' por Matvii Ponomarenko y brindó una asistencia en el tercer tanto marcado por el veterano Andriy Yarmolenko al 72'. Vitaliy Buyalskyi se encargó de anotar los otros dos goles (28' y 55').

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