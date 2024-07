Selección de Panamá: "Colombia es una selección importante", Carlos Harvey

"Me sentí feliz por debutar en la Copa América, un torneo muy importante y me sentí bien en la posición, aunque al principio no estaba tan cómodo", inició Harvey.

"Colombia es una selección importante, sabemos que están jugando un buen fútbol y trabajaremos esta semana para ver quien saldrá en el XI en busca de un buen resultado", añadió sobre el próximo rival.

El jugador del Minnesota United FC de la Major League Soccer (MLS), también señaló que no ser favorito les quita presión y a la hora del partido se sueltan más.

¿Cuándo juegan Colombia y Panamá en la Copa América 2024?

El choque de cuartos de final se jugará el sábado 6 de julio a las 5:00 pm en el State Farm Stadium (en vivo por RPC).