Copa América 2024: Ángel Di María confirmó que el domingo será su último partido con Argentina

Fideo, como es conocido, dio gracias a sus compañeros y cuerpo técnico porque sabe que el camino no fue fácil, con esta generación lograron ganar el Mundial Qatar 2022 y están cerca del triplete.

”Agradezco a la vida que pude lograr todo lo que logré. La generación anterior me enseñó del sacrificio, de no bajar los brazos, y esta generación me terminó dando todo lo que me faltaba. Completamente agradecido a ellos”

LIONEL MESSI HA SIDO DE GRAN APOYO PARA ÁNGEL DI MARÍA

“Hoy Leo dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos es un orgullo”.

Ángel Di María debutó el 6 de septiembre de 2008 con la selección de Argentina, a sus 36 años suma 144 partidos oficiales en los que ha anotado 33 goles.