Copa América 2024: Argentina criticó césped de estadio donde Panamá jugará ante USA

En este mismo estadio en Atlanta, Georgia, Panamá jugará su segundo partido del grupo C ante Estados Unidos, el próximo jueves 27 de junio (5:00 pm).

Críticas de Argentina al Mercedes-Benz Stadium - Copa América 2024

El césped de este coliseo no era natural, sino sintético, pero lo que incomodó al plantel argentino fue que lo cambiaron días antes del encuentro.

Emiliano Martínez: "Venir acá ante una Canadá fuerte, con buenos delanteros y en una cancha que es un desastre nos complicó un poco. Podríamos haber metido muchos más goles.

Cristian Romero: Las condiciones de la cancha eran muy feas. Tener que jugar esta competición en una cancha así es lamentable. Nos complicó el juego, pero eso no es excusa. Hicimos un buen partido. Creo que demostramos nuevamente que estamos bien, que tenemos el mismo hambre de llevar a la Selección a lo más alto".

Lionel Scaloni: "Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. No es una excusa, el estadio es hermoso y con césped sintético debe ser espectacular, pero con el de hoy no está apta para este tipo de jugadores".